Оккупанты сбросили авиабомбу на Запорожскую область: пострадал мужчина
Сегодня утром российская авиация атаковала один из населенных пунктов Гуляйпольской общины. В результате авиаудара ранен местный житель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, из-за вражеских обстрелов пострадал 79-летний мирный житель.
"россияне сбросили авиабомбу – ранен мужчина. Ему предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Россияне атаковали 16 населенных пунктов СумщиныВсе новости »
27 июня 2025, 08:43РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть раненые
27 июня 2025, 08:15Массированные обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 4 гражданских
27 июня 2025, 07:58
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Чернышев прибыл в ВАКС: ему будут выбирать меру пресечения
27 июня 2025, 09:39Ночной обстрел Киевщины: ранен мужчина, повреждены дома и автомобили
27 июня 2025, 09:33На Донетчине россияне убили гражданского, ранены 11 человек
27 июня 2025, 09:25НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышева от должности
27 июня 2025, 09:06Россияне атаковали 16 населенных пунктов Сумщины
27 июня 2025, 08:43В Киевской области пикап сбил 14-летнего скутериста
27 июня 2025, 08:40На Ровенщине взрывотехники обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты
27 июня 2025, 08:21РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть раненые
27 июня 2025, 08:15На Полтавщине 11-летний мальчик чудом выжил после падения в 15-метровый колодец
27 июня 2025, 08:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова