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27 июня 2025, 09:00

Оккупанты сбросили авиабомбу на Запорожскую область: пострадал мужчина

27 июня 2025, 09:00
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фото: Запорожская ОВА
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Сегодня утром российская авиация атаковала один из населенных пунктов Гуляйпольской общины. В результате авиаудара ранен местный житель

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, из-за вражеских обстрелов пострадал 79-летний мирный житель.

"россияне сбросили авиабомбу – ранен мужчина. Ему предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

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