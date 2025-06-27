Росіяни атакували 16 населених пунктів Сумщини
Протягом минулої доби російські війська здійснили 30 обстрілів по 16 населених пунктах у 9 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ із БпЛА. Також здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Повітряна тривога в області тривала 11 годин 13 хвилин.
Нагадаємо, протягом 26 червня російські окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
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