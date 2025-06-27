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27 червня 2025, 08:43

Росіяни атакували 16 населених пунктів Сумщини

27 червня 2025, 08:43
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 30 обстрілів по 16 населених пунктах у 9 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ із БпЛА. Також здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Повітряна тривога в області тривала 11 годин 13 хвилин.

Нагадаємо, протягом 26 червня російські окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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