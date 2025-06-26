фото: Запорізька обласна прокуратура

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Господарський суд задовольнив позов і розірвав договір оренди, що стосувався цієї водойми.

Прокуратура встановила, що два підприємства тривалий час незаконно користувалися державними гідротехнічними спорудами, призначеними для рибогосподарських потреб. Вони використовували водойму без жодних оплат і не сплачували кошти до бюджету за користування водним ресурсом площею понад 580 гектарів та землею під ним майже 700 гектарів.

фото: Запорізька обласна прокуратура

Такі дії суперечать вимогам законодавства про аквакультуру та порушують інтереси держави. Після того, як рішення суду набере законної сили, прокуратура планує вжити всіх необхідних заходів для фактичного повернення водойми під контроль держави.

Ця справа є прикладом ефективної роботи правоохоронних органів у сфері захисту державної власності та екологічних ресурсів. Відновлення контролю над такими об'єктами важливе для збереження природних ресурсів регіону та наповнення місцевого бюджету.

Нагадаємо, РФ обстріляла 13 громад на Запоріжжі: понад 400 атак за добу.