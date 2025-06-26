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26 июня 2025, 17:51

Водоем площадью более 580 га в Запорожье вернули государству

26 июня 2025, 17:51
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фото: Запорожская областная прокуратура
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Запорожская областная прокуратура добилась возвращения государству водного объекта площадью более 580 гектаров

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Хозяйственный суд удовлетворил иск и расторг договор аренды, касавшийся этого водоема.

Прокуратура установила, что два предприятия долго незаконно пользовались государственными гидротехническими сооружениями, предназначенными для рыбохозяйственных нужд. Они использовали водоем без оплат и не платили средства в бюджет за пользование водным ресурсом площадью более 580 гектаров и землей под ним почти 700 гектаров.

фото: Запорожская областная прокуратура

Такие действия противоречат требованиям законодательства об аквакультуре и нарушают интересы государства. После того, как решение суда вступит в законную силу, прокуратура планирует принять все необходимые меры для фактического возвращения водоема под контроль государства.

Это дело является примером эффективной работы правоохранительных органов в сфере защиты государственной собственности и экологических ресурсов. Восстановление контроля за такими объектами важно для сохранения природных ресурсов региона и наполнения местного бюджета.

Напомним, РФ обстреляла 13 общин в Запорожье: более 400 атак в сутки.

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Запорожье прокуратура водоем гидротехнические сооружения экология
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