14:53  26 червня
У центрі Києва сталася ДТП з елітною іномаркою
14:09  26 червня
В Україні завтра буде тепло, подекуди дощі з грозами
16:20  26 червня
Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт
UA | RU
UA | RU
26 червня 2025, 16:10

Викрито незаконну вирубку понад 3 тисяч дерев на Львівщині: збитки - 14,5 млн грн

26 червня 2025, 16:10
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

На Львівщині викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу, організовану посадовцями одного з місцевих лісгоспів

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Слідчі Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили про підозру чотирьом працівникам державного підприємства "Рава-Руське лісове господарство". За версією слідства, протягом кількох років вони погоджували проведення рубок у лісах, де це прямо заборонено чинним законодавством.

Службовці особисто підписували й видавали документи, які дозволяли знищення дерев на охоронюваних територіях. Унаслідок таких дій було вирубано понад 3 тисячі дерев різних порід. Значна частина з них росла в екологічно вразливих зонах, де будь-яке втручання може завдати довготривалої шкоди довкіллю.

За попередніми висновками Державної екологічної інспекції, спричинені збитки вже оцінюються у 14,5 мільйона гривень. Водночас тривають додаткові експертні перевірки, які можуть суттєво збільшити остаточну суму - ймовірно, до понад 50 мільйонів гривень.

Усім чотирьом фігурантам справи оголошено підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365), та незаконна вирубка дерев у лісах (ч. 4 ст. 246). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї, прикриваючись ЗСУ, виманили у підприємця 100 000 грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область незаконний видобуток вирубка дерев ДБР кримінал екологія
На Закарпатті судитимуть експосадовця, який незаконно передав у приватну власність заповідні землі
26 червня 2025, 13:49
На Львівщині судитимуть поліцейського, який на патрульному авто збив підлітка
26 червня 2025, 12:44
На Львівщині поліцейське авто збило підлітка: хлопця госпіталізували
26 червня 2025, 12:11
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Незаконна вирубка дерев у Київській області: збитки державі - понад 300 тис. грн
26 червня 2025, 17:31
Захисники повертаються додому: Україна провела черговий обмін полонених
26 червня 2025, 17:22
На Хмельниччині затримали торговця зброєю та вибухівкою
26 червня 2025, 17:05
Не розрахував габарити: у Києві вантажівка в'їхала і застрягла під мостом
26 червня 2025, 17:00
Російські війська атакували прибережні села Херсонщини: знищені житлові будинки
26 червня 2025, 16:50
Подорож до ЄС за 15 тисяч доларів: двоє киян організували "бізнес на ухилянтах"
26 червня 2025, 16:46
Чотири офіцери військової частини організовували фіктивну службу "мертвих душ": збитків державі завдано на 7,7 млн грн
26 червня 2025, 16:39
Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт
26 червня 2025, 16:20
На Закарпатті шахраї викрали 1,7 мільйона в пенсіонерів
26 червня 2025, 16:15
Російського військового заочно засудили до довічного за розстріл цивільного на Київщині
26 червня 2025, 16:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »