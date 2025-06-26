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На Львівщині викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу, організовану посадовцями одного з місцевих лісгоспів

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Слідчі Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили про підозру чотирьом працівникам державного підприємства "Рава-Руське лісове господарство". За версією слідства, протягом кількох років вони погоджували проведення рубок у лісах, де це прямо заборонено чинним законодавством.

Службовці особисто підписували й видавали документи, які дозволяли знищення дерев на охоронюваних територіях. Унаслідок таких дій було вирубано понад 3 тисячі дерев різних порід. Значна частина з них росла в екологічно вразливих зонах, де будь-яке втручання може завдати довготривалої шкоди довкіллю.

За попередніми висновками Державної екологічної інспекції, спричинені збитки вже оцінюються у 14,5 мільйона гривень. Водночас тривають додаткові експертні перевірки, які можуть суттєво збільшити остаточну суму - ймовірно, до понад 50 мільйонів гривень.

Усім чотирьом фігурантам справи оголошено підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365), та незаконна вирубка дерев у лісах (ч. 4 ст. 246). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї, прикриваючись ЗСУ, виманили у підприємця 100 000 грн.