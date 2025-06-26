фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Чотирьом військовослужбовцям однієї з частин на Одещині повідомлено про підозру у справі щодо масштабної фінансової махінації. За версією слідства, командування батальйону радіоелектронної боротьби організувало схему фіктивного призову, через яку держава зазнала збитків на суму понад 7,7 мільйона гривень.

Серед фігурантів - колишній командир батальйону, його заступник, офіцер із логістики та командир роти. Протягом певного часу вони подавали до штабу неправдиву інформацію про нібито призов на військову службу 60 осіб. За кожного нараховували заробітню платню, харчування та інші види забезпечення, які згодом осідали в руках офіцерів. Частину надлишкових ресурсів, зокрема продовольство, підозрювані реалізовували.

Справу розслідує Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України.

Наразі встановлюються всі обставини справи та можливі спільники за межами військової частини.

Нагадаємо, житель Одеси створив масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових.