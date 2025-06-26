фото: Freepik

У прокуратурі реформують підхід до взаємодії з бізнесом

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У прокуратурі оголосили про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій. Підрозділ, який мав би бути ключовим у питаннях взаємодії з бізнесом та захисту інвесторів, на практиці не продемонстрував ефективності. Його діяльність зводилася до формальних зустрічей і бюрократичних процедур, які не давали очікуваного результату.

Нова структура орієнтується на прозорість, передбачуваність та справжній діалог із бізнесом. У прокуратурі зазначають: підприємництво здатне працювати навіть в умовах війни, але потребує чітких, справедливих правил і реального захисту, а не формального контролю. Водночас сам бізнес повинен дотримуватись законодавства.

Фокус нової моделі - на медіації. Комунікація з підприємцями відтепер буде не лише функцією окремого департаменту, а й предметом відповідальності керівників обласних прокуратур, профільних підрозділів і заступників керівника відомства. Такий підхід має перетворити розмови про захист бізнесу на реальні рішення в конкретних регіонах.

У прокуратурі підкреслюють, що реорганізація не вплине на виконання зобов’язань у межах євроінтеграційних процесів. Робота в цьому напрямку триватиме згідно з міжнародними зобов’язаннями.

Раніше повідомлялося про суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл.