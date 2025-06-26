14:53  26 червня
У центрі Києва сталася ДТП з елітною іномаркою
14:09  26 червня
В Україні завтра буде тепло, подекуди дощі з грозами
11:33  26 червня
Через негоду в Україні знеструмлено десятки міст і сіл
UA | RU
UA | RU
26 червня 2025, 15:13

Департамент, що не виправдав очікувань: у прокуратурі реорганізували Департамент захисту інвестицій

26 червня 2025, 15:13
Читайте также на русском языке
фото: Freepik
Читайте также
на русском языке

У прокуратурі реформують підхід до взаємодії з бізнесом

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У прокуратурі оголосили про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій. Підрозділ, який мав би бути ключовим у питаннях взаємодії з бізнесом та захисту інвесторів, на практиці не продемонстрував ефективності. Його діяльність зводилася до формальних зустрічей і бюрократичних процедур, які не давали очікуваного результату.

Нова структура орієнтується на прозорість, передбачуваність та справжній діалог із бізнесом. У прокуратурі зазначають: підприємництво здатне працювати навіть в умовах війни, але потребує чітких, справедливих правил і реального захисту, а не формального контролю. Водночас сам бізнес повинен дотримуватись законодавства.

Фокус нової моделі - на медіації. Комунікація з підприємцями відтепер буде не лише функцією окремого департаменту, а й предметом відповідальності керівників обласних прокуратур, профільних підрозділів і заступників керівника відомства. Такий підхід має перетворити розмови про захист бізнесу на реальні рішення в конкретних регіонах.

У прокуратурі підкреслюють, що реорганізація не вплине на виконання зобов’язань у межах євроінтеграційних процесів. Робота в цьому напрямку триватиме згідно з міжнародними зобов’язаннями.

Раніше повідомлялося про суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура департамент бізнес політика
Ховався 30 років: на Київщині затримали американського педофіла
25 червня 2025, 21:27
"Шановний бізнес, з вас зберуть на 150 мільярдів більше": уряд схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік - що пропонується
25 червня 2025, 16:16
Запобіжний захід Чернишову: суд розгляне справу 27 червня
25 червня 2025, 15:14
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
У Києві чоловік обікрав госпіталь
26 червня 2025, 16:00
Поїзд-кухня Укрзалізниці приготував 2 мільйони порцій за 475 днів
26 червня 2025, 15:55
На Тернопільщині шахраї, прикриваючись ЗСУ, виманили у підприємця 100 000 грн
26 червня 2025, 15:39
Міноборони запускає "пакунок пораненого": що туди входить
26 червня 2025, 15:28
На Закарпатті судитимуть чоловіка, який переправляв безпілотником сигарети в Румунію
26 червня 2025, 15:25
На Закарпатті жінка згоріла живцем під час спалювання сухостою
26 червня 2025, 15:10
На митниці викрили схему "відкатів” за вивезення валюти
26 червня 2025, 14:57
Підприємця з Харківщини судили за роботу на окупантів
26 червня 2025, 14:55
У центрі Києва сталася ДТП з елітною іномаркою
26 червня 2025, 14:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »