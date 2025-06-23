На Одещині водій вантажного фургона збив чоловіка з дитиною

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ДТП з потерпілими сталася у селі Фонтанка Одеського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталась вдень 22 червня на одній із вулиць села Фонтанка. Правоохоронці встановили, що 30-річний водій вантажного фургона, здійснюючи обгін, не переконався у безпечності маневру та допустив зіткнення з електричним мопедом під керуванням 44-річного чоловіка, який рухався з 5-річним сином та здійснював поворот ліворуч.

Водія мопеда і його сина із численними травмами госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Одеській області.