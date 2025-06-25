Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

25 июня в Днепровском районе Запорожья произошла авария. 51-летняя водитель Ford сбила 10-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка госпитализировали. Известно, что сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки и брюшной полости, разрыв печени и множественные переломы.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства и выясняют детали ДТП.

Напомним, ранее в Одесской области водитель грузовика столкнулся с мотоциклом 44-летнего мужчины, который ехал вместе с 5-летним сыном. В результате аварии водителя двухколесного и его ребенка госпитализировали.