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25 червня 2025, 09:05

У Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину

25 червня 2025, 09:05
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фото: Нацполіція
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Вчора, 24 червня, на вулиці Максима Кривоноса в Тернополі автомобіль збив маленьку дитину. Хлопчика доставили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 16:15 водій фургона Ford Transit Connect рухався пішохідним тротуаром в напрямку дороги та наїхав на дитину. Попередньо, п'ятирічний хлопчик катався на біговелі. Поруч із дитиною були мама та дідусь. Водій одразу викликав поліцію та "швидку".

"Потерпілого бригада екстреної медичної допомоги з тілесними ушкодженнями доправила до лікарні", ― йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці просять відгукнутися свідків події, а також водіїв, чиї автомобілі були обладнані відеореєстраторами та могли зафіксувати момент аварії.

Нагадаємо, на Львівщині 15-річна мотоциклістка без прав влаштувала ДТП і ледь не вбила себе та однолітка.

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