У Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину

фото: Нацполіція

Вчора, 24 червня, на вулиці Максима Кривоноса в Тернополі автомобіль збив маленьку дитину. Хлопчика доставили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 16:15 водій фургона Ford Transit Connect рухався пішохідним тротуаром в напрямку дороги та наїхав на дитину. Попередньо, п'ятирічний хлопчик катався на біговелі. Поруч із дитиною були мама та дідусь. Водій одразу викликав поліцію та "швидку".

"Потерпілого бригада екстреної медичної допомоги з тілесними ушкодженнями доправила до лікарні", ― йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці просять відгукнутися свідків події, а також водіїв, чиї автомобілі були обладнані відеореєстраторами та могли зафіксувати момент аварії.