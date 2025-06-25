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25 червня 2025, 14:14

У Чернігівській області судитимуть правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП

25 червня 2025, 14:14
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фото: ДБР
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ДБР завершило досудове розслідування щодо правоохоронця з Чернігівської області, з вини якого у вересні 2024 року сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, правоохоронець їхав з Прилук до Ніжина у темну пору доби. Рухаючись через село Велика Дорога, водій перевищив дозволену швидкість та не врахував свій недостатній досвід керування транспортним засобом.

На неосвітленій ділянці дороги він здійснив наїзд на місцевого мешканця 1979 року народження. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Правоохоронця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця.

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Чернігівська область ДТП Чернігівщина поліція ДБР смертельна ДТП аварія суд
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