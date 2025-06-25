06:40  25 червня
На Київщині дитина під час прогулянки знайшла гранату
06:10  25 червня
На Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток
03:35  25 червня
Неподалік від Кривого Рогу фотограф помітив унікальну тварину
UA | RU
UA | RU
25 червня 2025, 06:55

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали 2 людей

25 червня 2025, 06:55
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вночі російські окупанти завдали по Запоріжжю чотири ракетні удари. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У приватному секторі пошкоджені будинки, господарчі споруди й автівки.

"Дістали поранень двоє чоловіків – 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 24 червня російська авіація скинула авіабомбу на одне з селищ Пологівського району. Внаслідок обстрілу поранений мирний житель.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти Запоріжжя постраждалі руйнування Федоров Іван Сергійович
Росіяни обстріляли Нікопольщину: стались пожежі, постраждала пенсіонерка
24 червня 2025, 21:05
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
24 червня 2025, 20:35
Удар по Дніпропетровщині: число загиблих зросло, рятувальні роботи продовжуються
24 червня 2025, 19:56
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Військові моряки знищили 5 російських "шахедів"
25 червня 2025, 07:25
Харків під ударом: "шахеди" атакували Київський район, є поранений
25 червня 2025, 07:19
Трагедія на залізниці: на Хмельниччині 12-річний хлопчик розбився насмерть на мопеді
25 червня 2025, 07:10
На Київщині дитина під час прогулянки знайшла гранату
25 червня 2025, 06:40
На Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток
25 червня 2025, 06:10
Житель Тернопільщини на очах у перехожих застрелив безпритульного собаку
25 червня 2025, 05:40
Актор "Дизель шоу" Гашенко пояснив, у якому випадку він може піти на фронт
25 червня 2025, 05:20
На Харківщині затримали чоловіка, який ґвалтував трьох своїх падчерок віком 16, 11 та 10 років
25 червня 2025, 05:05
Почати нове життя: понад 1 000 ВПО у Запоріжжі знайшли роботу
25 червня 2025, 04:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »