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24 червня 2025, 21:05

Росіяни обстріляли Нікопольщину: стались пожежі, постраждала пенсіонерка

24 червня 2025, 21:05
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Фото: ОВА
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У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки російської атаки по Нікопольщині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня росіяни обстрілювали Нікопольщину. Під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

Внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка. Також повідомляється, що пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто, газогін. Стались пожежі в кафе та на полі з пшеницею.

"Вдарив агресор і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечена лінія електропередач", - додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Дніпрі продовжуються рятувально-пошукові роботи після російського удару. Вже відомо про 17 загиблих.

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