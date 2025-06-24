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24 червня 2025, 19:56

Удар по Дніпропетровщині: число загиблих зросло, рятувальні роботи продовжуються

24 червня 2025, 19:56
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Фото: Нацполіція
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У поліції поділились новими подробицями щодо наслідків удару росіян по Дніпропетровщині. За словами правоохоронців, вони отримали вже понад 100 заяв про пошкоджене майно

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки постраждало понад 200 людей. 17 з них, на жаль, загинули.

Також поліція отримала понад 100 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів від жителів міст Дніпро та Самар. Слідчі зафіксували пошкодження понад 220 автомобілів та мотоциклів, приміщення дитячої лікарні та дитячого садочка, дев’ятиповерхового будинку, підприємства.

"Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, документують наслідки ракетних ударів та фіксують чергові воєнні злочини агресора. Робота на місцях російської атаки триває", - повідомили в поліції.

Зранку 24 червня російські військові завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки об’єктів цивільної інфраструктури, загинули мирні мешканці, є поранені.

25 червня у Дніпрі оголошено Днем трауру. Також у Кривому Розі в знак солідарності теж оголосили 25 червня Днем трауру.

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