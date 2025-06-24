Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок ввечері, 24 червня, російська армія вдарила дроном по селищу Антонівка Херсонського району. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що близько 18:00 під удар ворожого безпілотника потрапила жінка 1965 року народження.

"Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доправили до лікарні, де їй надають необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.