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24 червня 2025, 18:50

Росіяни скинули авіабомбу на Запорізьку область: постраждав цивільний

24 червня 2025, 18:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 24 червня російська авіація атакувала одне з селищ Пологівського району. Внаслідок обстрілу поранений мирний житель

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Поранення отримав чоловік 67-ми років. У нього численні травми та забої", – йдеться в повідомленні.

Наразі екстрені служби обстежують територію.

Нагадаємо, медичні заклади Запоріжжя прийняли 10 пасажирів поїзда №52 "Одеса — Запоріжжя", які постраждали внаслідок ракетного удару по Дніпру.

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РФ війна окупанти Запорізька область Запорізька ОВА авіаудар Федоров Іван Сергійович постраждалий
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