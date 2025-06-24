Росіяни скинули авіабомбу на Запорізьку область: постраждав цивільний
Ввечері 24 червня російська авіація атакувала одне з селищ Пологівського району. Внаслідок обстрілу поранений мирний житель
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Поранення отримав чоловік 67-ми років. У нього численні травми та забої", – йдеться в повідомленні.
Наразі екстрені служби обстежують територію.
Нагадаємо, медичні заклади Запоріжжя прийняли 10 пасажирів поїзда №52 "Одеса — Запоріжжя", які постраждали внаслідок ракетного удару по Дніпру.
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