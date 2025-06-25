Россияне ударили ракетами по Запорожью: ранены 2 человека
Сегодня ночью российские оккупанты нанесли по Запорожью четыре ракетных удара. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В частном секторе повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.
"Получили ранения двое мужчин - 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 24 июня российская авиация сбросила авиабомбу на один из поселков Пологовского района. В результате обстрела ранен мирный житель.
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