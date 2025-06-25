Россияне ударили ракетами по Запорожью: ранены 2 человека

скриншот с видео

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли по Запорожью четыре ракетных удара. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В частном секторе повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

"Получили ранения двое мужчин - 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.