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23 червня 2025, 07:18

У Києві після обстрілу тимчасово закрито один із виходів метро "Святошин"

23 червня 2025, 07:18
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фото: з відкритих джерел
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Унаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня у столиці частково змінено рух громадського транспорту. Тимчасово перекрито рух поблизу станції метро "Святошин" та на вулиці Івана Виговського

Про це повідомила КМДА, передає RegioNews.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує за зміненими маршрутами:

  • тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 — лише до площі Валерія Марченка;
  • автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;
  • автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин":

  • автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";
  • автобус № 90 у напрямку площі Валерія Марченка слідує за схемою маршруту № 23;
  • рух тролейбусів № 41 затримується.

Київський метрополітен працює у штатному режимі, однак один із виходів зі станції "Святошин" — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) у напрямку мосту — тимчасово зачинено.

"Київпастранс" закликає пасажирів враховувати ці зміни під час планування маршруту та дякує за розуміння.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Є загиблі та поранені.

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