фото: ДСНС України у Миколаївській області

Вчора вдень окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Внаслідок "прильотів" виникли пожежі. В Очакові зруйновані шість житлових будинків. Також на інших місцях горів сухостій.

"Поранено трьох людей, серед них — двоє дітей. Госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчинку та 46-річну жінку. Усі постраждалі — у стані середньої важкості", — повідомили в ДСНС.