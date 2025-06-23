Росіяни атакували ракетами Очаків: серед поранених — двоє дітей
Вчора вдень окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, серед яких двоє дітей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
Внаслідок "прильотів" виникли пожежі. В Очакові зруйновані шість житлових будинків. Також на інших місцях горів сухостій.
"Поранено трьох людей, серед них — двоє дітей. Госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчинку та 46-річну жінку. Усі постраждалі — у стані середньої важкості", — повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, вдень 22 червня окупаційні війська РФ атакували Херсон з артилерії. Через ворожі обстріли троє людей дістали поранення.
РФ вдарила по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та пораненіВсі новини »
22 червня 2025, 18:05У Херсоні росіяни вбили цивільного
22 червня 2025, 15:03Росіяни вдарили по Нікопольщині: зруйнована гімназія, пошкоджені будинки
22 червня 2025, 14:05
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Війська РФ атакували БпЛА житловий будинок на Харківщині: є постраждалий
23 червня 2025, 04:00Захисники показали, як українська "Баба Яга" бомбила позиції росіян на Харківщині
23 червня 2025, 02:45Авіаудар по Краматорську: з-під завалів деблокували тіла 4 жертв
23 червня 2025, 00:15РФ вдарила по тренувальному полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
22 червня 2025, 18:05Віцепремʼєр Чернишов повернувся в Україну
22 червня 2025, 17:25Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: поранені 3 жінки
22 червня 2025, 17:00На Вінниччині 13-річного підлітка вдарило струмом на даху вантажного вагона
22 червня 2025, 16:36На Сумщині водійка легковика врізалася в маршрутку з пасажирами: постраждали 7 людей
22 червня 2025, 16:07Зеленський запровадив санкції проти нардепа-втікача Дмитрука та Онищенка
22 червня 2025, 15:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера