Війська РФ атакували БпЛА житловий будинок на Харківщині: є постраждалий
У неділю вдень, 22 червня, росіяни атакували БпЛА село Постольне Богодухівського району. Внаслідок удару поранення дістав мирний житель
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 14:30 російські окупанти атакували FPV-дронами територію приватного домоволодіння. Спалахнула пожежа, пошкоджений будинок та господарчі приміщення.
"80-річний чоловік отримав опіки, його доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, на Харківщині окупанти вбили безпілотником мирного жителя селища Старий Салтів Чугуївського району.
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