РФ нанесла ракетный удар по окрестностям Запорожья: разрушены дома и инфраструктура

фото: Запорожская ОВА

Вчера, 22 июня, российские оккупанты нанесли 458 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Иван Федоров добавил, что вчера российские войска совершили ракетный удар по селу Нижняя Хортица Запорожского района. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались почти 5 000 абонентов.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые.