РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: пошкоджені будинки
Минулої доби, 21 червня, російські окупанти завдали 425 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- П’ять авіаційних обстрілів Степногірська, Малих Щербаків, Гуляйполя та Щербаків.
- 308 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку та Щербаки.
- 105 артударів завдали окупанти по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, у ніч на 21 червня армія РФ здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Окупанти застосували сотні ударних дронів, а також крилаті та балістичні ракети. Найбільше постраждав Кременчук на Полтавщині.
Атаки на Нікопольщину: пошкоджено будинки та інфраструктуруВсі новини »
21 червня 2025, 12:14На Полтавщині після нічної атаки виявлено касетні боєприпаси
21 червня 2025, 11:07Кременчук у вогні: росіяни вдарили по місту БпЛА і крилатими ракетами
21 червня 2025, 08:44
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
США ударили по Ірану. Що це означає для України?
22 червня 2025, 11:35Близький до ОП бізнесмен Міндіч спробує переконати Чернишова повернутися в Україну, — ЗМІ
22 червня 2025, 11:01Військові моряки знищили російський Shahed
22 червня 2025, 10:38Росіяни скинули авіабомби на Слов’янськ і Краматорськ: загинув 17-річний хлопець, поранені 5 людей
22 червня 2025, 10:15На Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 цивільних
22 червня 2025, 09:55Парк повітряних камікадзе ЗСУ поповнив новий FPV-дрон
22 червня 2025, 09:25Жирна ціль: бригада "Помста" спалила російський "Солнцепьок" на Харківщині
22 червня 2025, 08:15Родина міністра національної єдності Олексія Чернишова залишила Україну, – ЗМІ
21 червня 2025, 19:24На Закарпатті вперше застосували 3D-протези для військового з подвійною ампутацією
21 червня 2025, 18:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера