РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: пошкоджені будинки

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

П’ять авіаційних обстрілів Степногірська, Малих Щербаків, Гуляйполя та Щербаків.

308 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку та Щербаки.

105 артударів завдали окупанти по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.