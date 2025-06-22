РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждены дома

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки, 21 июня, российские оккупанты нанесли 425 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 6 сообщений о повреждении частных домов и квартир", – говорится в сообщении.