На Полтавщині після нічної атаки виявлено касетні боєприпаси

фото: Національна поліція

Праваоохоронці Полтавщини застерігають мешканців Кременчуцького району: після нічної комбінованої атаки на території району виявлено касетні елементи від боєприпасів. Такі вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу для життя та здоров'я людини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що касетні елементи можуть мати вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Через свою форму вони нерідко нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

Поліція наголошує, заборонено торкатися підозрілих предметів, намагатися їх переміщати, переносити або наближатися до них.

У разі виявлення таких предметів слід негайно повідомити поліцію за номером 102 або зателефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Нагадаємо, вночі, 21 червня, російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину. В Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури, поранено людину.