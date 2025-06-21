Атаки на Нікопольщину: пошкоджено будинки та інфраструктуру

фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом останнього часу Нікопольщина зазнає систематичних атак. Російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення за допомогою FPV-дронів та артилерійських обстрілів

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у ніч на 21 червня від ударів постраждали Нікопольська, Мирівська та Марганецька громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки, дві господарські споруди, лінію електропередач та газогін.

На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Підрозділи ППО збили над регіоном шість ворожих безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня противник атакував Україну 280-ма засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару – Полтавщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях.