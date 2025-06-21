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21 червня 2025, 08:44

Кременчук у вогні: росіяни вдарили по місту БпЛА і крилатими ракетами

21 червня 2025, 08:44
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фото: Telegram/Україна Live
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У ніч на 21 червня Росія атакувала Кременчук Полтавської області одночасно дронами-камікадзе, крилатими ракетами та, ймовірно, балістикою. В місті було зафіксовано серію потужних вибухів, пожежу та часткове зникнення світла в окремих районах

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Перші вибухи пролунали близько 00:30 ночі. Ворог використав ударні БпЛА, які заходили групами з різних напрямків.

Однією з ймовірних цілей був Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ) — об'єкт, який, за словами фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова (Сергій Флеш), вже зруйнований і не функціонує.

Близько 02:40 зафіксовано проліт крилатих ракет, які йшли з акваторії Чорного моря через Миколаївщину та Кіровоградщину. Щонайменше чотири вибухи пролунали по місту, Кременчук осяяло зарево від пожеж.

Фото: Telegram/Україна Live

О 03:38 Повітряні сили повідомили про нову загрозу — на місто прямувала балістична ракета.

Жителі повідомляли про пожежу в одному з районів Кременчука. Також у деяких районах частково зникло електропостачання.

О 04:16 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Поліція звернулася до містян із закликом не наближатися до уламків ворожої зброї, не торкатися їх та негайно повідомляти про знахідки за телефонами 102 або 101.

Офіційна інформація про руйнування та постраждалих — уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська армія випустила по Україні 86 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 70 ворожих БпЛА.

Так, через масовану атаку ударних БпЛА на Одесу загинула одна людина, ще 14 постраждали. Окрім того, окупанти масовано атакували Харків та передмістя ударними безпілотниками.

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