У ДСНС показали фото наслідків обстрілу Кременчука

фото: ДСНС Полтавщини

У ніч на 21 червня армія РФ здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Окупанти застосували сотні ударних дронів, а також крилаті й балістичні ракети. Найбільше постраждав Кременчук на Полтавщині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджена інфраструктура та об'єкти енергетики.

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня противник атакував Україну 280-ма засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару – Полтавщина. В Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури, поранено людину.

Раніше повідомлялося, що після нічної комбінованої атаки на території Крем енчуцького району виявлено касетні елементи від боєприпасів.