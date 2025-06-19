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19 червня 2025, 07:24

Росіяни атакували 12 населених пунктів Запорізької області: є поранений

19 червня 2025, 07:24
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждали громади Пологівського району. Внаслідок атаки поранення отримав 62-річний місцевий мешканець.

Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Ольгівського, Успенівки, Павлівки та Темирівки.

Окрім того, 264 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.

Ще 132 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Федоров додав, що надійшло 94 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 18 червня окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя 13-ма ударними БпЛА типу "шахед". Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі, зруйновані складські приміщення, знищені автомобілі.

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війна обстріли Запорізька область БПЛА артилерія російська армія РСЗВ Град цивільна інфраструктура
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