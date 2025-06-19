Россияне атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области: есть раненый

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадали общины Пологовского района. В результате атаки ранения получил 62-летний местный житель.

Враг совершил 10 авиационных обстрелов Гуляйполя, Ольговского, Успеновки, Павловки и Темировки.

Кроме того, 264 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

4 обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку и Малую Токмачку.

Еще 132 артудары нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Федоров добавил, что поступило 94 сообщения о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, ночью 18 июня оккупационные войска РФ атаковали Запорожье 13-ю ударными БпЛА типа "шахед" В результате обстрелов в городе возникли пожары, разрушены складские помещения, уничтожены автомобили.