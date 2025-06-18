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18 червня 2025, 20:15

Російські окупанти вчергове накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото наслідків

18 червня 2025, 20:15
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Фото: ОВА
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У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ударів росіян за останню добу. Окупанти знову зруйнували житловий будинок та господарчі споруди

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, майже півтора десятка разів за день російські військові атакували Нікопольщину. Окупанти обстрілювали область з артилерії, били FPV-дронами та скидали боєприпаси з безпілотників. Під удар потрапили Нікополь, а також Покровська громада. На щастя, люди не постраждали.

"Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, басейн, сонячна панель і лінія електропередач", - повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, 17 червня російські військові завдали удару по селу Новокаїри в Херсонській області. Внаслідок атаки загинув чоловік. Відомо, що окупанти атакували артилерією.

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