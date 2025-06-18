14:49  18 червня
Київ потрапив до рейтингу найгірших міст для життя
12:54  18 червня
У Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп
08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 19:55

Масований удар по Києву: пошуково-рятувальні роботи завершено

18 червня 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У столиці закінчились пошуково-рятувальні роботи після удару росіян 17 червня. Тепер рятувальники займаються розбором конструкцій

Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За словами Ігоря Клименка, рятувальна операція в Солом'янському районі столиці тривала 39 годин. Пошукові роботи були завершені лише 18 червня о 19:20. На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у Києві загинули 28 людей, а понад 140 жителів отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ розповів, що до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

Також на місці працювали психологи, які понад 200 жителям надали допомогу. Цілодобово там працювали понад 300 правоохоронців. Зараз поліція вже отримала майже 500 повідомлень від киян про пошкодження майна.

"Дякую всім, хто працював і продовжує працювати на місці трагедії. За витримку. За мужність. За врятовані життя. За допомогу тим, хто пережив цю атаку — як фізичну, так і психологічну. Зруйновано будинки, життя, спокій. Але не віру в те, що ми вистоїмо. Атакувати міста, житлові будинки, в яких сплять мирні люди — це відвертий тероризм. І синонім тероризму — Росія", - написав Ігор Клименко.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни завдали масованого удару по Києву. Окупанти використали 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики. Представники ООН назвали цю атаку найбільш смертоноснішою за майже рік. За словами представників організації, це вже четвертий випадок за місяць, коли росіяни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Київ
Тепер йому назавжди 31: в мережі показали фото хлопця, батьки якого молилися біля руїн будинку у Києві
18 червня 2025, 12:51
Одна з найсмертоносніших атак: в ООН відреагували на удар росіян по Києву
18 червня 2025, 02:35
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
В Україні викрили злочинну організацію, яка вкрала понад 200 мільйонів на обладнанні для онкохворих
18 червня 2025, 20:45
Російські окупанти вчергове накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото наслідків
18 червня 2025, 20:15
Народний депутат Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень
18 червня 2025, 19:35
У Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа: що відомо
18 червня 2025, 19:05
На Полтавщині затримали постачальника наркотиків: торгував по всій області
18 червня 2025, 18:59
СБУ затримала військового, який виявився агентом РФ
18 червня 2025, 18:39
21-річному мешканцю Дніпропетровщини повідомили про підозру у викраденні транспорту
18 червня 2025, 18:27
У Дніпрі затримали чоловіка за спробу крадіжки з приватного будинку
18 червня 2025, 18:08
Австралія ввела санкції проти 60 танкерів рф, - Єрмак
18 червня 2025, 17:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »