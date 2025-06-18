Фото: ДСНС

Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За словами Ігоря Клименка, рятувальна операція в Солом'янському районі столиці тривала 39 годин. Пошукові роботи були завершені лише 18 червня о 19:20. На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у Києві загинули 28 людей, а понад 140 жителів отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ розповів, що до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

Також на місці працювали психологи, які понад 200 жителям надали допомогу. Цілодобово там працювали понад 300 правоохоронців. Зараз поліція вже отримала майже 500 повідомлень від киян про пошкодження майна.

"Дякую всім, хто працював і продовжує працювати на місці трагедії. За витримку. За мужність. За врятовані життя. За допомогу тим, хто пережив цю атаку — як фізичну, так і психологічну. Зруйновано будинки, життя, спокій. Але не віру в те, що ми вистоїмо. Атакувати міста, житлові будинки, в яких сплять мирні люди — це відвертий тероризм. І синонім тероризму — Росія", - написав Ігор Клименко.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни завдали масованого удару по Києву. Окупанти використали 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики. Представники ООН назвали цю атаку найбільш смертоноснішою за майже рік. За словами представників організації, це вже четвертий випадок за місяць, коли росіяни