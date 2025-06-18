Росіяни атакували пожежну частину на Херсонщині: поранено рятувальників

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Сьогодні, 18 червня, армія РФ вдарила по пожежній частині у Білозерці Херсонської області з безпілотника

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки постраждали троє рятувальників ДСНС віком 24, 31 та 38 років.

У всіх діагностовано контузії та черепно-мозкові травми, у двох — уламкові поранення.

Потерпілих доправлено до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, у Херсоні росіяни атакували "швидку", яка приїхала на виклик. Постраждав 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік.