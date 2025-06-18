Массированная атака "шахедов" на Запорожье: уничтожены склады, сгорели автомобили, повреждены многоэтажки
Ночью 18 июня оккупационные войска РФ атаковали Запорожье 13-ю ударными БпЛА. В результате обстрелов в городе возникли пожары, разрушены складские помещения, уничтожены автомобили
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
К счастью, информация о пострадавших не поступала.
"В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили", – говорится в сообщении.
В настоящее время экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
Власти показали последствия ночных вражеских ударов.
Напомним, накануне россияне нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Запорожью. В результате атаки есть разрушения и повреждения инфраструктурных объектов.