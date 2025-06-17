Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновані підприємства, пошкоджені будинки та гуртожиток

фото: Запорізька ОВА

Вночі окупанти завдали щонайменше чотири ракетних удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та пошкодження інфраструктурних об'єктів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

На щастя, минулося без постраждалих і загиблих.

"Є руйнування на кількох підприємствах. Там вночі зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею було пошкоджені будинки, що знаходяться поруч", – йдеться в повідомленні.

Через ворожий удар пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Також понівечені 30 гаражів у гаражному кооперативі.