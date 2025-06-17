Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновані підприємства, пошкоджені будинки та гуртожиток
Вночі окупанти завдали щонайменше чотири ракетних удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та пошкодження інфраструктурних об'єктів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
На щастя, минулося без постраждалих і загиблих.
"Є руйнування на кількох підприємствах. Там вночі зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею було пошкоджені будинки, що знаходяться поруч", – йдеться в повідомленні.
Через ворожий удар пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Також понівечені 30 гаражів у гаражному кооперативі.
Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали 543 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів інфраструктури.