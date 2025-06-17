14:49  17 червня
У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
11:13  17 червня
У Дніпрі чоловік під час конфлікту зарізав свого опонента
10:48  17 червня
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
17 червня 2025, 15:30

Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновані підприємства, пошкоджені будинки та гуртожиток

17 червня 2025, 15:30
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі окупанти завдали щонайменше чотири ракетних удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та пошкодження інфраструктурних об'єктів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

На щастя, минулося без постраждалих і загиблих.

"Є руйнування на кількох підприємствах. Там вночі зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею було пошкоджені будинки, що знаходяться поруч", – йдеться в повідомленні.

Через ворожий удар пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Також понівечені 30 гаражів у гаражному кооперативі.

Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали 543 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти Запоріжжя ракетний удар Запорізька ОВА руйнування Федоров Іван Сергійович
У Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають
17 червня 2025, 15:45
На Дніпропетровщині через обстріл загинув чоловік, ще двоє поранені
17 червня 2025, 14:08
Глава МВС назвав кількість загиблих та постраждалих через атаки росіян
17 червня 2025, 13:19
Всі новини »
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінки
17 червня 2025, 17:25
Окупанти влучили по фермі в Запорізькому районі: є пошкодження
17 червня 2025, 17:00
Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times
17 червня 2025, 16:58
На Львівщині чоловік забив знаймого до смерті
17 червня 2025, 16:37
Росіяни масовано атакують Херсон дронами: поранені 18 цивільних
17 червня 2025, 16:30
Судитимуть ще раз: на Рівненщині чоловік викрав речі й зберігав наркотики
17 червня 2025, 16:23
На Житомирщині водій на смерть збив літню жінку з велосипедом
17 червня 2025, 16:23
На Житомирщині ледь не втопився 18-річний юнак, який хотів переплисти кар'єр
17 червня 2025, 16:00
У Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають
17 червня 2025, 15:45
Внаслідок ДТП у Павлограді постраждала 4-річна дитина
17 червня 2025, 15:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »