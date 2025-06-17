Окупанти влучили по фермі в Запорізькому районі: є пошкодження
Сьогодні вночі російський БпЛА влучив по території сільгосппідприємств в Запорізькому районі. Пошкоджене майно
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Будівля сільгосппідприємства та дві вантажівки пошкоджені – росія продовжує атаки на цивільну інфраструктуру Запорізької області", – йдеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі окупанти завдали щонайменше чотири ракетних удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки є руйнування та пошкодження інфраструктурних об'єктів.
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