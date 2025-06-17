РФ за добу завдала понад 500 ударів по Запорізькій області

фото: Іван Федоров

Про це у Телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав 4 ракетні удари по Запоріжжю, здійснив 11 авіаційних обстрілів Степногірська, Камʼянського, Степового, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Ольгівського, Малинівки та Полтавки.

338 ворожих дронів атакували Запоріжжя, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

187 артилерійських ударів було завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ворожого удару загорілось підприємство.