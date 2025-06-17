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17 июня 2025, 16:47

Оккупанты попали по ферме в Запорожском районе: есть повреждения

17 июня 2025, 16:47
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью российский БпЛА попал по территории сельхозпредприятия в Запорожском районе. Повреждено имущество

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Здание сельхозпредприятия и два грузовика повреждены – россия продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру Запорожской области", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью кафиры нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Запорожью. В результате атаки есть разрушение и повреждение инфраструктурных объектов.

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