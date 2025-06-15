Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: постраждали 4 людини
Вчора, 14 червня, російські окупанти завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура, постраждали четверо цивільних
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше 91 приватний будинок, квартири, автомобілі, об’єкт соціальної інфраструктури, нежитлові будівлі.
"Чотири людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Сім авіаційних обстрілів Лежиного, Кам’янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Полтавки.
- 312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Степногірськ, Кам’янське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Новоіванівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку
- 170 артударів прийшлися по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
Нагадаємо, 14 червня внаслідок атаки російських ударних безпілотників у Запоріжжі були поранені поліцейські, горіло підприємство, пошкоджені автомобілі та магазин.
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