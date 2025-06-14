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14 червня 2025, 12:44

СБУ затримала жителя Запоріжжя, який наводив російські ракети і дрони на місто

14 червня 2025, 12:44
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала агента фсб, який на замовлення ворога коригував ракетні удари по Запоріжжю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисником виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник.

Після вербування агент отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак рф по обласному центру.

Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах.

Крім цього, чоловік встановив поруч із однією з місцевих трас приховану камеру з функцією віддаленого доступу для фсб. За допомогою пристрою окупанти відслідковували кількість бронетехніки Сил оборони, що рухалася у напрямку південного фронту.

Зловмисника затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 червня Запоріжжя атакували 14 ворожих шахедів.

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