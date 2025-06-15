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15 червня 2025, 09:15

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини ракетами та дронами, – ОВА

15 червня 2025, 09:15
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фото: з соціальних мереж
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Сьогодні вночі, 15 червня, війська РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавщину з використанням ракет та дронів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Займання локалізували підрозділи ДСНС.

"У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач", – йдеться в повідомленні.

Також у Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

Нагадаємо, напередодні росіяни майже 70 разів обстріляли 21 населений пункт у Сумській області.

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