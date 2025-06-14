Запоріжжя атакували 14 ворожих шахедів
Унаслідок атаки російських ударних безпілотників у Запоріжжі поранені двоє поліцейських, горіло підприємство, пошкоджені автомобілі та магазин
Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
За його словами, через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках.
Крім того, поранено двох правоохоронців.
Нагадаємо, у Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян.
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