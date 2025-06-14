Запоріжжя атакували 14 ворожих шахедів

фото: Іван Федоров

Унаслідок атаки російських ударних безпілотників у Запоріжжі поранені двоє поліцейських, горіло підприємство, пошкоджені автомобілі та магазин

Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

За його словами, через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках.

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Крім того, поранено двох правоохоронців.

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Нагадаємо, у Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян.