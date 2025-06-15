Оккупанты накрыли Запорожскую область из авиации и РСЗО: пострадали 4 человека

фото: Запорожская ОВА

Вчера, 14 июня, российские оккупанты нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, пострадали четверо гражданских

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 91 частный дом, квартиры, автомобили, объект социальной инфраструктуры, нежилые здания.

"Четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район", – говорится в сообщении.