На Донеччині внаслідок вибуху в будинку загинула дитина

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Поліція з’ясовує обставини вибуху в Краматорську, внаслідок якого одна дитина загинула, ще дві отримали тяжкі травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Трагедія сталась ввечері 13 червня у місцевому гуртожитку.

"Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі", - йдеться у повідомленні.

Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати.

Нагадаємо, росіяни завдали два удари по промисловій зоні Краматорська.