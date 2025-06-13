Війська РФ скинули на Запорізьку область 10 авіабомб: є жертва та постраждалі
Вчора, 12 червня, російські окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура, є загиблий і постраждалі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше 31 приватний будинок, квартири, об’єкт інфраструктури та магазин.
"Троє людей поранені, одна – загинула внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- 10 авіаційних обстрілів Приморського, Кам’янського, Гуляйполя, Новогригорівки, Полтавки, Ольгівського та Білогір’я.
- 283 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 10 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське, Приморське, Гуляйполе, Новоданилівку і Малу Токмачку.
- 193 артудари прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
Нагадаємо, 12 червня окупаційні війська РФ завдали по Новогригорівці Гуляйпільської громади щонайменше чотири авіаудари. Одна людина загинула, поранені троє цивільних.
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