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12 червня 2025, 18:40

На Харківщині росіяни скинули КАБ на Золочів: поранені 5 людей, серед них — 11-річна дитина

12 червня 2025, 18:40
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні, 12 червня, російські війська атакували КАБом селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок авіаційного удару постраждали п'ятеро мирних жителів

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Наразі на місці ворожого обстрілу працюють екстрені служби.

"Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня росіяни атакували FPV-дронами цивільні автомобілі у Краматорському районі Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини, ще четверо мирних жителів дістали поранення.

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