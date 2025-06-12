На Харківщині росіяни скинули КАБ на Золочів: поранені 5 людей, серед них — 11-річна дитина
Сьогодні, 12 червня, російські війська атакували КАБом селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок авіаційного удару постраждали п'ятеро мирних жителів
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Наразі на місці ворожого обстрілу працюють екстрені служби.
"Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 червня росіяни атакували FPV-дронами цивільні автомобілі у Краматорському районі Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини, ще четверо мирних жителів дістали поранення.
Росіяни вдарили з артилерії по селищу під Херсоном: поранена жінкаВсі новини »
12 червня 2025, 17:55У Харкові під завалами підприємства знайшли четверту загиблу людину
12 червня 2025, 12:06На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, 14 поранені — фото наслідків
12 червня 2025, 11:38
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Росіяни лякають українців наступом за допомогою McDonald's: у ЦПД попередили про маніпуляції пропагандистів
12 червня 2025, 18:56У Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян
12 червня 2025, 18:45На Полтавщині знайшли тіло пенсіонерки: під підозрою 94-річний чоловік
12 червня 2025, 18:33У ГУР назвали ім’я мільйонного знищеного російського окупанта
12 червня 2025, 18:30На Донеччині війська РФ обстріляли автобус і легковик із пасажирами: є жертви та постраждалі
12 червня 2025, 18:05Росіяни вдарили з артилерії по селищу під Херсоном: поранена жінка
12 червня 2025, 17:55На Одешині відправили під варту жінку, яка допомогла росіянам у теракті біля військової будівлі
12 червня 2025, 17:52Ігри на залізниці: у поліції Чернігівщини розповіли про стан дітей, яких уразило струмом
12 червня 2025, 17:31По кілька годин без світла: в ОВА повідомили, коли діятимуть графіки відключень на Херсонщині
12 червня 2025, 17:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі блоги »