Удар по Харкову 7 червня: з-під завалів підприємства деблокували останню жертву
З-під завалів цивільного підприємства у Київському районі Харкова деблокували тіло останнього, шостого працівника
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
Зазначається, що пошукова операція вже завершена.
"Внаслідок масштабної російської атаки 7 червня у період з 3:00-5:00 загинули девʼять людей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмісті. Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Серед них — півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.
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