Удар по Харкову 7 червня: з-під завалів підприємства деблокували останню жертву

фото: ДСНС Харківщини

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що пошукова операція вже завершена.

"Внаслідок масштабної російської атаки 7 червня у період з 3:00-5:00 загинули девʼять людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмісті. Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Серед них — півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.