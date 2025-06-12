Авіаудар по Запорізькій області: загинув чоловік, зросла кількість поранених
Кількість поранених внаслідок авіаційного удару по селу Новогригорівка Гуляйпільської громади зросла до трьох. Одна людина загинула
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Загинув 60-річний чоловік. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, росіяни завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки.
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