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12 червня 2025, 21:35

Авіаудар по Запорізькій області: загинув чоловік, зросла кількість поранених

12 червня 2025, 21:35
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Кількість поранених внаслідок авіаційного удару по селу Новогригорівка Гуляйпільської громади зросла до трьох. Одна людина загинула

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Загинув 60-річний чоловік. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, росіяни завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки.

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