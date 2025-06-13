Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: есть жертва и пострадавшие
Вчера, 12 июня, российские оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, есть погибший и пострадавшие
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 31 частный дом, квартиры, объект инфраструктуры и магазин.
"Три человека ранены, один - погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня оккупационные войска РФ нанесли по Новогригоровке Гуляйпольской общины по меньшей мере четыре авиаудара. Один человек погиб, ранены трое гражданских.
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