Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: есть жертва и пострадавшие

фото: Запорожская ОВА

Вчера, 12 июня, российские оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, есть погибший и пострадавшие

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 31 частный дом, квартиры, объект инфраструктуры и магазин.

"Три человека ранены, один - погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район", - говорится в сообщении.