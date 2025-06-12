фото: Донецька обласна прокуратура

У четвер, 12 червня, росіяни атакували FPV-дронами цивільні автомобілі у Краматорському районі. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини, ще четверо мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, о 10:40 окупанти обстріляли FPV-дроном село Іллінівка. Внаслідок атаки загинула 79-річна жінка, яка перебувала неподалік зупинки громадського транспорту. Також поранення дістав 52-річний водій та пасажирка автобуса. Постраждалим надали медичну допомогу.

Приблизно через дві години російські війська вдарили FPV-дроном по легковому автомобілю у селі Миколайпілля.

"Внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік, ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та садна. Потерпілих доставлено до лікарні", — йдеться в повідомленні.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.