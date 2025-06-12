Запорізька область під вогнем: 498 ударів за добу, є поранені
Упродовж минулої доби окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку.
Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я. Окрім того:
- 295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку.
- 187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.
Нагадаємо, в ніч на 12 червня російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Герань-2". Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали 14 людей.
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